Kanser tedavisi gören öğretmenlerine moral oldular
Kocaeli’de bir öğretmenin öğrencilerinden aldığı hediye, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Körfez Petkim Ortaokulu öğrencileri, kanser tedavisi gören Raziye Tekce Gedik’in evinin önünde toplandı ve şarkılarla öğretmenler gününü kutladı.
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