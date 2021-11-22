Kanserle mücadele eden öğretmen Muharrem Poyrazoğlu hayatını kaybetti
Tekirdağ'da yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle ara verdiği okulunda 8 ay sonra öğretmen ve öğrencileri tarafından alkışlar ve şarkılarla karşılanan coğrafya öğretmeni Muharrem Poyrazoğlu, hayatını kaybetti.
Abone ol
Paylaş
Haberler -
DHA 22.11.2021 - 19:01| Son Güncelleme : 22.11.2021 - 19:05
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.