Kanserle mücadele eden öğretmen Muharrem Poyrazoğlu hayatını kaybetti

Tekirdağ'da yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle ara verdiği okulunda 8 ay sonra öğretmen ve öğrencileri tarafından alkışlar ve şarkılarla karşılanan coğrafya öğretmeni Muharrem Poyrazoğlu, hayatını kaybetti.

Haberler - DHA 22.11.2021 - 19:01 | Son Güncelleme : 22.11.2021 - 19:05

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