Kapkaççıların film sahnelerini aratmayan kaçışı kamerada
İstanbul Ümraniye’de, bankadan 400 bin lira para çeken kişiyi takip eden 3 kişi, parayı çalarak otomobille kaçtı. Kırmızı ışığa yakalanan kapkaççıların yolu açtırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
10.02.2020 - 15:35| Son Güncelleme : 10.02.2020 - 15:48
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