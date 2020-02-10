Kapkaççıların film sahnelerini aratmayan kaçışı kamerada

İstanbul Ümraniye’de, bankadan 400 bin lira para çeken kişiyi takip eden 3 kişi, parayı çalarak otomobille kaçtı. Kırmızı ışığa yakalanan kapkaççıların yolu açtırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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