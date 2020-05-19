Antalya'da karantinadan firar girişimi polise takıldı

Virüs önlemleri kapsamında karantina altına alınan mahallelerde sıkı denetim yapılıyor. Ancak yine de kuralları ihlal edenler oluyor. Son örnek Antalya'dan geldi. Bariyerlerden atlayıp kaçmaya çalışanlar ve karantina bölgesine ulaşmak için kanalizasyona girenler polis tarafından yakalandı.
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NTV 19.05.2020 - 17:00| Son Güncelleme : 19.05.2020 - 17:27
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