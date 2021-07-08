Kavga ettiği iş yeri sahibini vurdu

İstanbul Kartal’da geçtiğimiz sene Haziran ayında bir iş yerine silahla ateş açarak iş yeri sahibini elinden yaralayan sanık, “yaralama” suçundan 1 yıl 7 ay hapse çarptırıldı. Kurşunların hedefi olan kişi, “Yaklaşık bir yıl boyunca elimden dolayı çalışamadım. Karşı tarafa 1 yıl 7 ay ceza verildi. Adaletin karşılığı bu olmamalıydı” dedi.

NTV 08.07.2021 - 11:52 | Son Güncelleme : 08.07.2021 - 13:25

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