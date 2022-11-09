Kavgaya akrabalar da karışınca polis biber gazı kullandı
Kayseri’de kiracı ile ev sahibi sokak ortasında birbirine girdi. Tekmeli yumruklu kavgaya tarafların akrabaları da karışınca polis biber gazı kullandı. İddiaya göre, kiracı ev sahibinin borçlarını ödediği için kira ödemiyordu. Ancak ev sahibi kiracısını icraya vererek evden çıkardı. Taşınma günü tarafların tartışması kavgaya dönüşünce polis müdahale etti. Kavgada yaralanan ev sahibiyle oğlu hastaneye kaldırılırken kiracının da aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.