Kene vakalarında korkutan artış

Kene vakalarındaki artış dikkat çekici. 10 Haziran itibariyle Türkiye genelinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vaka sayısı 480'e ulaştı. 15 kişi hayatını kaybetti. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin belirtileri neler? Kene ısırmasından sonra ne yapılmalı? Vakalardaki artışın nedeni ne? Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Bakır NTV yayınında yanıtladı.
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NTV Haber 11.06.2020 - 23:35| Son Güncelleme : 11.06.2020 - 23:57
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