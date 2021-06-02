İzmit Körfezi kırmızıya döndü

Kocaeli’de önce Kilez Deresi sonra İzmit Körfezi kırmızıya döndü. Bölgede yapılan incelemede, bir firmanın dereye kırmızı renkte atık su bıraktığı belirlendi. Kilez Deresi’ne bariyer kurularak kirliliğin körfeze akması durduruldu. Atık su bırakan firmaya ceza kesildi.

NTV 02.06.2021 - 16:14 | Son Güncelleme : 02.06.2021 - 16:33

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