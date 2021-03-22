Kış soğuğu devam ediyor (Hafta ortasında kar bekleniyor)

Yurt genelinde etkisini gösteren soğuk ve yağışlı hava, mart ayının son günlerine kadar sürecek. Sıcak başlayacak hafta, iç bölgelerde kar yağışı ile devam edecek. NTV Meteoroloji Uzamnı Dilek Çalışkan'In aktardığına göre, İstanbul'da da salı akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur bekleniyor. Haber: PINAR İLİK ÜÇER Kamera: CUMHUR ÇATKAYA

NTV Haber 22.03.2021 - 04:41 | Son Güncelleme : 22.03.2021 - 04:45

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