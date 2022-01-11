‘Kolpaçino’ kumarhanesine ikinci baskın: 61 kişiye 110 bin TL ceza

İzmir’in Kiraz ve Bornova ilçelerinde kumar oynarken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 61 kişiye 110 bin 959 lira para cezası kesildi. Operasyon düzenlenen adreslerden birinde duvardaki pankartlar dikkat çekti. ‘Kolpaçino’ filminden alınan bazı fotoğraflar ‘İçerisi Şampiyonlar Ligi Gibi’ mesajıyla duvarlarda asılıydı. Daha önce de baskın düzenlenen adresteki 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Haberler - ntv.com.tr 11.01.2022 - 10:22 | Son Güncelleme : 11.01.2022 - 10:38

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