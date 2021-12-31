Köpeğe çarpan sürücü kaçtı

İstanbul Kadıköy’de yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe seyir halindeki otomobil çarptı. Köpek çarpmanın etkisiyle yola savrulurken araç sürücüsü ise umursamadan olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar tarafından veterinere götürülen köpek kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Haberler - NTV 31.12.2021 - 14:40 | Son Güncelleme : 31.12.2021 - 14:59

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