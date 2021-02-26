Köpeğe işkence: Önce çaptılar, sonra çöpe attılar

Konya'da otomobille kovaladıkları sokak köpeğine çarptılar. Bir süre sonra can çekişen hayvanın yanına geri döndüler. Araçtan inen iki kişi, yaralı halde olan köpeği yol kenarındaki çöp konteynerine attı. Araç daha sonra bölgeden uzaklaştı. Şüphelilerin kim olduğu ve köpeğin yaşayıp yaşamadığı bilinmiyor. Şikayet üzerine olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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NTV 26.02.2021 - 12:04| Son Güncelleme : 26.02.2021 - 14:47
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