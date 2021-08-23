‘Köpük’ barınağa gönderilmeyecek (Öğretmenin tepkisi gündem olmuştu)

Tekirdağ'ın Çorlu ilçseinde yaşayan müzik öpretmeni Özay Kara, apartmanın önünde baktığı sokak köpeğinin gönderilmesini isteyen bina yönetimine tepki göstermişti. Öğretmenin hayvanseverliği sosyal medyada gündem olmuştu. Olaya ilişkin belediyeden açıklama geldi ve köpeğin yerinde kalacağı belirtildi.
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NTV 23.08.2021 - 14:47| Son Güncelleme : 23.08.2021 - 15:00
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