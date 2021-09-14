Küçük çocuğun mucize kurtuluşu

İstanbul Esenyurt’ta annesinin elini bırakıp caddeye koşan 5 yaşındaki çocuğun üzerinden otomobil geçti. Çocuğu aracın altında gören mahalle sakinleri sürücüyü dövmeye kalkıştı. Annesinin aracın altından çekip çıkardığı çocuğu sürücü hemen hastaneye götürdü. Küçük çocuk şans eseri kazayı, kolundaki kırıkla atlattı.
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ntv.com.tr 14.09.2021 - 11:04| Son Güncelleme : 14.09.2021 - 11:20
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