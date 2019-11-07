Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy NTV'ye değerlendirdi: 2019'da 50 milyon yabancı turist hedefi aşıldı

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Dünya Turizm Fuarı’nda Türkiye standını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açtı. NTV'nin sorularını yanıtlayan Bakan Ersoy, 2019'da 50 milyon yabancı turist hedefinin aşıldığını söyledi.

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