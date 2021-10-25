Kurbağalıdere’de su samuru: Görenler kedi zannetti

İstanbul Kurbağalıdere’de sudan çıkıp yolun karşısına geçen su samuru görenleri şaşırttı. Arkasından gelen kediye aldırış etmeden yoldan geçen su samuru, bir süre sonra kayalıkların arasında kayboldu. Köpeğini dolaştırırken su samurunu gören bir kadın ‘‘Bir anda karşıya geçti. Ne olduğunu anlayamadım, ne büyük bir kedi diye düşündüm’’ dedi.

Haberler - ntv.com.tr 25.10.2021 - 12:26 | Son Güncelleme : 25.10.2021 - 13:02

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