Mahsur kalan binlerce sürücüden biri yaşadıklarını anlattı

Kar yağışı nedeniyle kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda hala ulaşım sağlanamıyor. Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde mahsur kalan binlerce sürücüden biri yaşadıklarını cep telefonuyla kaydetti. Araçların yakıtlarının bitmek üzere olduğunu anlatan sürücü ‘‘Durum çok ciddi. Kurtarılmayı bekliyoruz’’ diyerek yardım istedi.

Haberler - ntv.com.tr 19.01.2022 - 11:28 | Son Güncelleme : 19.01.2022 - 11:40

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