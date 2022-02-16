Market çalışanları neye uğradıklarını şaşırdı

İstanbul Çekmeköy’de aracını park etmeye çalışan bir sürücü, fren yerine gaza basınca markete daldı. O sırada marketi kapatmak için hazırlanan çalışanlar neye uğradıklarını şaşırdı. Güvenlik kamerasının kaydetiği görüntülerde, otomobilin marketin camından girdiği, duvarı ve rafları yıktığı görülüyor. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Haberler - ntv.com.tr 16.02.2022 - 12:15 | Son Güncelleme : 16.02.2022 - 12:22

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