Market çalışanları neye uğradıklarını şaşırdı

İstanbul Çekmeköy’de aracını park etmeye çalışan bir sürücü, fren yerine gaza basınca markete daldı. O sırada marketi kapatmak için hazırlanan çalışanlar neye uğradıklarını şaşırdı. Güvenlik kamerasının kaydetiği görüntülerde, otomobilin marketin camından girdiği, duvarı ve rafları yıktığı görülüyor. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.
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