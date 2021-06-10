Marmara'da müsilaj adası oluştu

Marmara Denizi’nde müsilaja karşı temizlik çalışmaları sürüyor ancak sorunun çözülmesi uzun sürecek gibi görünüyor. Müsilaj, Küçükçekmece açıklarında o kadar yoğun bir hale geldi ki sanki bir ‘ada’ görüntüsü oluşturdu. Havadan çekilen görüntülerde müsilaj adasının hat şeklinde uzanarak sahile doğru ilerlediği ve Menekşe Deresi’nin bazı bölgelerini de kapladığı görülüyor.
Abone ol
Paylaş
NTV 10.06.2021 - 13:10| Son Güncelleme : 10.06.2021 - 13:26
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.