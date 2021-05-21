Marmaray'da tekme tokat kavga

İstanbul'da çarşamba akşam saatlerinde Marmaray'da bir gençle dört kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 4 şüpheli dövdükleri ve tişörtünü yırttıkları genci durakta trenden indirdi.

NTV 21.05.2021 - 11:27 | Son Güncelleme : 21.05.2021 - 11:39

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