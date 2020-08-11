''Mart ayında aşı kullanıma geçebilir'' (NTV TÜBİTAK laboratuvarında)

Türkiye'de corona virüse karşı 8 farklı aşı, 10 farklı ilaç projesi yürütülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 aşı adayının da hayvan deneylerinin başarılı bir şekilde tamamladığını duyurmuştu. Türkiye'deki aşı çalışmalarının yapıldığı Gebze'deki TÜBİTAK binasına kapılarını NTV'ye açtı.


Haber: Yağız Şenkal

NTV Haber 11.08.2020 - 13:26 | Son Güncelleme : 11.08.2020 - 13:51

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