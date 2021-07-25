Maske takmak istemeyince “yaz cezamı” dedi: Bin 50 lira ceza uygulandı

Corona virüs pozitif vaka sayısında en yüksek illerden biri olan Kırıkkale’de gece geç saatlere kadar denetim vardı. Yapılan denetimlerde, maske takmak istemeyen bir kadın, “yaz cezamı” diyerek para cezasını göze aldı. Ekipler ise kadına bin 50 lira ceza uyguladı. Kafe işletme sahiplerine de uyarı yapan ekipler, akraba olmayan müşterilerin 60 santimetrelik mesafe kuralına uymalarını istedi.

NTV 25.07.2021 - 17:03 | Son Güncelleme : 25.07.2021 - 17:16

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