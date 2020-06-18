Maske takmamanın getirdiği idari ve cezai sorumluluklar neler? (Hukukçu Rezan Epözdemir NTV'de anlattı)

İstanbul, Ankara ve Bursa'da artık maske takmak zorunlu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun bu şehirlerde maske zorunluluğu önerdiğini söylemişti. Üç ilin valilikleri maskenin zorunlu olduğunu açıkladı. Avukat Rezan Epözdemir, maske takmamanın getireceği idari ve cezai sorumluluklarını NTV yayınında anlattı.

NTV 18.06.2020 - 12:00 | Son Güncelleme : 18.06.2020 - 12:16

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER