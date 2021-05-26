Maske takmayan kuryeye kurşun yağdırdı

İstanbul Fatih’te iş yerine yemek getiren kurye ile maske takması için uyaran çalışan arasında kavga çıktı. Kavgaya tarafların arkadaşları da karıştı. Tabancayla vurularak yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırgan ve arkadaşı gözaltına alındı.
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ntv.com.tr 26.05.2021 - 17:39| Son Güncelleme : 26.05.2021 - 17:45
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