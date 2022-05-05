Maske uyarısı İETT otobüsünü karıştırdı

İstanbul’da, Arnavutköy-Mecidiyeköy hattında sefer yapan bir İETT otobüsünde maske uyarısı nedeniyle kavga çıktı. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda, kavgadan korkan çocukların bağırdığı duyuldu. Diğer yolcuların araya girmesiyle kavga edenler taraflar sakinleşti ve otobüs yoluna devam etti.

Haberler - DHA 05.05.2022 - 12:51 | Son Güncelleme : 05.05.2022 - 12:58

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