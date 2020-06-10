Meclis'te yumruklu kavga

Bekçiler kanun teklifinin görüşüldüğü sırada verilen önerge üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel konuşmak istedi. Zamanında söz istemediği gerekçesiyle Özel’in bu isteği reddedildi. Bunun üzerine Özel, komisyon sırasına yürüyerek tepki gösterdi. MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Özel’in üzerine yürüyerek yumruk attı. Bir anda tansiyonun yükseldiği Genel Kurul'a milletvekilleri arasında yumruklu kavga yaşandı.
Abone ol
Paylaş
NTV Haber 10.06.2020 - 09:12| Son Güncelleme : 10.06.2020 - 09:21
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.