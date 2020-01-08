Mersin'deki şiddetli yağışı fırsat bilip sel sularında leğenle yüzdü
Mersin'de iki kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sağanak cadde, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Bir vatandaş ise tüm olumsuzluklara rağmen eğlenmenin yolunu buldu. Merkez Akdeniz ilçesindeki Tırmıl Sanayi Sitesi'nde soğuğa aldırış etmeden üzerindekileri çıkaran vatandaş, eline aldığı leğeni sal gibi kullanıp, sel sularında yüzdü. O anlar ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.
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