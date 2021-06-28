Mezopotamya markası tanıtıldı

Tarihi, kültürü ve gastronomisiyle öne çıkan 9 Güneydoğu Anadolu ili, bundan böyle "Mezopotamya" markasıyla anılacak. Yeni projenin Şanlıurfa'da düzenlenen tanıtım toplantısına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldı. Bakan Ersoy, Göbeklitepe çevresinde 11 yeni tepe keşfedildiğini duyurdu. Haber: KORHAN VAROL Kamera: BAHATTİN DEMİR
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NTV Haber 28.06.2021 - 04:19| Son Güncelleme : 28.06.2021 - 04:26
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