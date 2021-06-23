Motosiklet yerine bisikletleriyle yollardalar: Patronsuz Kurye
İstanbul Kadıköy’de bir grup bisiklet tutkunu “Patronsuz Kurye” adıyla evlere servis yapıyor. Aralarında müzisyen, oyuncu ve ressamların da bulunduğu bisikletli kuryeler, hem esnafa destek oluyorlar, hem de yeni iş modeliyle sektörün devleriyle rekabete hazırlar. (Haber: Gökçe Derin - Kamera: Yasin Akpınar)
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NTV 23.06.2021 - 10:13| Son Güncelleme : 23.06.2021 - 10:29
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