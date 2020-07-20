MSB’den Kıbrıs paylaşımı: Bir gece ansızın gelebiliriz
Milli Savunma Bakanlığınca Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan videoda Türk askerinin Ada'da Kıbrıs Türklerinin özgürlüğünün, bağımsızlığının ve huzurunun teminatı olduğu kaydedildi. Bakanlıkça sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda "46 yıl önce Kıbrıs Türkü kardeşlerimize yönelik zulme son vermek, Ada'ya barışı getirmek için gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatının yıl dönümünde, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyoruz" mesajına yer verildi.
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Anadolu Ajansı 20.07.2020 - 10:49| Son Güncelleme : 20.07.2020 - 11:00
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