Muhammet'in reklam panosu altında ölümüne 15 bin lira ceza (Ailenin itirazını mahkeme reddetti)

Konya'da söküldükten sonra kaldırıma bırakılan reklam panosu 5 yaşındaki Muhammed'in üzerine devrilerek ölümüne neden oldu. Mahkeme asli kusurlu bulunan işyeri sahibine 2 yıl hapis verdi, ardından indirim uygulayarak cezayı 15 bin liraya çevirdi. Bunu da taksitlere böldü. İstinaf Mahkemesi de ailenin itirazını redderek cezayı onayladı. İşte ayrıntılar...

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