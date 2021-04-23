Muş'ta ters laleler görsel şölene döndü

Muş'ta halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleler, baharla birlikte açmaya başladı. Koruma altındaki bu laleler, yılda sadece 15 gün görülebiliyor ve bir tanesini bile koparmanın cezası 80 bin lira.
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NTV 23.04.2021 - 14:57| Son Güncelleme : 23.04.2021 - 15:06
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