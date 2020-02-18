Nişantaşı'nda yaşlı kadın arabanın altına aldı (O anlar kamerada)
İstanbul Nişantaşı'nda maddi hasarlı kaza sonrası birbiriyle anlaşamayan iki sürücüden biri diğerini kaçtığını sanarak peşinden kovaladı. Sürücüyü yakaladıktan sonra kapısını açan adam, yakasından çekiştirdiği esnada ise kontrolden çıkan araç, 74 yaşında bir kadını ezerek altına aldı. Vatandaşlar tarafından kurtarılan kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
18.02.2020 - 11:35| Son Güncelleme : 18.02.2020 - 11:43
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