NTV ekibi metroda corona virüs önlemlerini görüntüledi

Çin'den dünyaya yayıldı, komşu ülkelerde görüldü. Türkiye'de coron avirüs korkusu yaşıyor. Uzmanlar en önemli tedbirin hijyen olduğunu söylüyor. Bu kapsamda İstanbul'da her gün 5 milyon kişinin kullandığı toplu ulaşım araçlarında da temizlik uygulamaları artırıldı. (Haber: Melike Şahin Kamera: Önder Gündoğdu, NTV Haber)
Abone ol
Paylaş
NTV 04.03.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 04.03.2020 - 09:42
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.