NTV ekibi metroda corona virüs önlemlerini görüntüledi

Çin'den dünyaya yayıldı, komşu ülkelerde görüldü. Türkiye'de coron avirüs korkusu yaşıyor. Uzmanlar en önemli tedbirin hijyen olduğunu söylüyor. Bu kapsamda İstanbul'da her gün 5 milyon kişinin kullandığı toplu ulaşım araçlarında da temizlik uygulamaları artırıldı. (Haber: Melike Şahin Kamera: Önder Gündoğdu, NTV Haber)

NTV 04.03.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 04.03.2020 - 09:42

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