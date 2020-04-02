NTV ekibi yerli solunum cihazı üretiminin yapıldığı fabrikayı görüntüledi

Yerli solunum cihazında ilk prototipin üretimi tamamlandı ve cihaz başarılı bir şekilde çalıştırıldı. Üretimin yapıldığı fabrika ise ilk kez görüntülendi. Fabrikanın üretimden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, mayıs ayı sonuna kadar 5 bin solunum cihazı üreteceklerini söyledi. (Ahmet Örsoğlu, NTV Haber)

NTV 02.04.2020 - 15:00 | Son Güncelleme : 02.04.2020 - 15:46

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