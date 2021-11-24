Öğrenci taşıyan otobüsün önüne atladılar

Samsun’da öğrenci taşıyan belediye ring otobüsü ile bir kamyonet arasında tehlikeli anlar yaşandı. Aracının aynasının hasar gördüğünü iddia eden kamyonet şoförüyle arkadaşı, otobüsün önünü kesti. İki şoför arasındaki tartışmaya öğrenciler de katıldı ve ‘‘Canımıza niye kast ediyorsunuz?’’ diyerek kamyonttekilere tepki gösterdi. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar sakinleştirildi.

Haberler - ntv.com.tr 24.11.2021 - 12:29 | Son Güncelleme : 24.11.2021 - 12:35

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