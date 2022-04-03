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Oltaya 500 kiloluk köpek balığı takıldı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinden denize açılan balıkçıların oltasına yaklaşık 500 kilogram ağırlığında camgöz cinsi köpek balığı takıldı. Oltayı 600 metre derinliğe bırakıp beklemeye başladıklarını anlatan balıkçı İlker Özdemir, ‘‘Kılıçbalığı avına çıkmıştık. Bir süre sonra olta çok ağırlaştı. İğnenin ucunda köpek balığını görünce gözlerimize inanmadık’’ dedi. Özdemir ve arkadaşları, bir süre inceledikleri 6 yüzgeçli camgöz cinsi köpek balığını, oltadan kurtarıp denize bıraktı.

Haberler - ntv.com.tr 03.04.2022 - 16:13 | Son Güncelleme : 03.04.2022 - 16:22

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