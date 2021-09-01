Ölümle burun buruna yaşam

Antalya’da evsiz bir kişi, dünyaca ünlü falezlerin yaklaşık 25 metresindeki mağarada kendine yaşam alanı oluşturdu. Ölümle burun buruna yaşayan adam, yardıma gelen zabıtaya önce taşla saldırdı, ardından mağaradan inip uzaklaştı. Zabıta ekipleri önü uçurum olan mağaranın girişini bulamadı.
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NTV 01.09.2021 - 12:47| Son Güncelleme : 01.09.2021 - 12:59
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