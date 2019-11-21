Önce Çankırı'da sonra Çorum'da: Açık unutulan kamyonet kapağı ağır yaraladı
Çankırı'da Salı günü eşiyle yol kenarında yürüyen kadın, bir kamyonun kasa kapağının çarpması sonucu hayatını kaybetti. Dün ise Çorum'da gerçekleşen benzer bir olayda bir kamyonetin kapağı bir kişiye çarptı. Yaralının durumu ağır, sürücü ise teslim oldu.
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