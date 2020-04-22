İzmir'de online kınaya polis baskını

İzmir'de bir çift, kına gecelerini internet üzerinden yaptı. Farklı şehirlerdeki 37 yakını online olarak eğlenceye katıldı. Ancak komşular gürültü üzerine "Toplu eğlence var" diye ihbarda bulununca gerçek anlaşıldı.
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NTV 22.04.2020 - 10:01| Son Güncelleme : 22.04.2020 - 11:17
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