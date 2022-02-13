‘‘Önümüzdeki ay doğum gününü kutlayacağız’’

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan Aksın ailesi, sakat doğan kuzuya 11 aydır evde, bebek gibi bakıyor. ‘Melek’ adını verdikleri kuzunun her türlü ihtiyacını karşılayıp banyosunu bile yaptırdıklarını anlatın Şinasi Akın ‘‘O bizim ailemizin bir ferdi. Evladımız gibi. Onsuz bir hayat düşünemiyoruz. Gittiği yere kadar bakacağız’’ dedi. Aile, arka ayaklarından engelli olan ve bazı organları tam gelişmeyen ‘Melek’ için önümüzdeki ay doğum günü partisi yapmaya hazırlanıyor.
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