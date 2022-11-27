İstanbul Sancaktepe’de bir kadın sürücü ışıklarda durduğu sırada önüne kıran araca korna çalınca saldırıya uğradı. Araçtan inen kadın ve erkeğin hakaretli saldırısına uğrayan E.T’nin iki parmağı kırıldı. E.T.’nin babası araçtan inerek saldıranları sakinleştirmeye çalıştı. Olay sonrasında iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.
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