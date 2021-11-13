Orman yangınlarından kurtarılan hayvanlar hayata tutundu
Antalya'daki orman yangınlarında yaralanan hayvanların Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Emekli Hayvanlar Çiftliği'ndeki tedavileri tamamlandı. Tedavisi tamamlanan hayvanlar klinikten çıkartılarak, diğer hayvanların yanına alındı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.