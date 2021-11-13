Orman yangınlarından kurtarılan hayvanlar hayata tutundu

Antalya'daki orman yangınlarında yaralanan hayvanların Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Emekli Hayvanlar Çiftliği'ndeki tedavileri tamamlandı. Tedavisi tamamlanan hayvanlar klinikten çıkartılarak, diğer hayvanların yanına alındı.

Haberler - NTV 13.11.2021 - 11:59 | Son Güncelleme : 13.11.2021 - 12:07

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