Ormana çöp döküp kaçarken yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan Fatih Çağlar, bir traktör dolusu çöpü ormana döken adamı yakalamak için dakikalarca koştu. İki köy arasındaki orman yolunda kaçan adamı durdurmayı başaran Çağlar ‘‘Ayıp değil mi, bu orman hepimizin. Parası neyse ben vereyim, götür çöplüğe dök’’ diyerek tepki gösterdi.

ntv.com.tr 14.06.2021 - 14:32 | Son Güncelleme : 14.06.2021 - 14:43

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