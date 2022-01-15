Otizmli çocuğun köpeğini pitbull sanıp vurdu

İstanbul Üsküdar'da otizmli Egemen Aslanoğlu, evinin yakınındaki parkta 2 boxer cinsi köpeğini gezdirmeye çıkardı. İddiasına göre bir kişi köpeği pitbull sanarak silahıyla öldürdü. Köpeği öldüren ile köpek sahipleri hakkında işlem yapıldı. Mahalle sakinlerinden bazıları ise sokağa korkudan çıkamadıklarını belirterek köpek sahibine tepki gösterdi.

Haberler - NTV 15.01.2022 - 16:58 | Son Güncelleme : 15.01.2022 - 17:44

TÜRKİYE HABERLERİ