Otobüste maske tartışması: Covid-19 geçiren yolcu isyan etti
İstanbul’da belediye otobüsündeki bir yolcu cep telefonuyla konuşurken maskesini yüzünden indirince kavga çıktı. Bir sağlık çalışanının uyarısına rağmen maskesini düzeltmeyen yolcuya otobüsteki diğer yolcular da tepki gösterdi. Adamın hemen arkasındaki koltukta oturan bir kadın yolcu da Covid-19 geçirdiğini söylerek ‘‘Ben bu maskeyle nefes alamaıyorum ama takıyorum, sen neden düzgün takmıyorsun’’ diyerek isyan etti.
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ntv.com.tr 22.08.2021 - 12:39| Son Güncelleme : 22.08.2021 - 12:54
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