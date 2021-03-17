Otobüste maske tartışması: ‘‘Vatan hainisiniz’’

İstanbul’da Arnavutköy-Eminönü seferini yapan İETT otobüsünde iki yolcu maske yüzünden birbirine girdi. İETT görevlisi olduğu iddia edilen yolcu, maske takmadığı için kendisiyle tartışan ve video çeken yolcuya ‘‘Vatan hainisiniz’’ dedi. Şoför, kavga eden iki yolcuyu ayırmak için epey uğraştı.
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ntv.com.tr 17.03.2021 - 17:26| Son Güncelleme : 17.03.2021 - 17:52
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