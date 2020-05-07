Özel ambulansla uyuşturucu sevkiyatı

İstanbul'dan hastalık bahanesiyle kiraladığı özel ambulansla Diyarbakır'a gelen ve uyuşturucu sevkiyatı yapacağı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Valiliği olaya ilişkin görüntüleri paylaştı.
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ntv.com.tr 07.05.2020 - 11:57| Son Güncelleme : 07.05.2020 - 12:04
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