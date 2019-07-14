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Papağanın dondurmacıyla imtihanı kamerada
14.07.2019 - 15:16

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde "Şakir" isimli papağanın bir dondurmacının elindeki demir çubukla uzattığı külahtan dondurma yemeye çalıştığı anlar vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Pamukkale Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Kıvılcım (16) "Şakir" ismini verdiği papağanıyla birlikte Kocaçukur mevkisine gezmeye gitti. Kıvılcım, burada bir işletmenin dondurma stantının önünden geçtiği sırada papağanın dondurmacıya doğru yöneldiğini fark edip o anları cep telefonuyla kaydetti. Kıvılcım gazetecilere yaptığı açıklamada, papağanın dondurmayı çok sevdiği için sürekli dondurma yemeye gittiklerini söyledi.

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