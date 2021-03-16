Patlama duvarları yıktı

İstanbul Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir binada patlama meydana geldi. Mahallede büyük korkuya neden olan patlama dairenin duvarlarını yıktı. Patlamanın şiddetiyle evden sokağa savrulan bir kişi yaralandı. İlk incelemede patlamanın doğalgazdan kaynaklandığı tespit edildi. Patlama anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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NTV Haber - DHA 16.03.2021 - 04:43| Son Güncelleme : 16.03.2021 - 04:46
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